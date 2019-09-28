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Власти признали, что у россиян нет шансов накопить себе денег к пенсии
Тотальная бедность и нищета делают бессмысленными любые иниицативы правительства в этом направлении
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
По словам спикера Совфеда, практика увеличения пенсии за счет личных сбережений довольно распространенное явление в мире, однако в России целесообразность ее введения находится под большим вопросом. «На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — считает Матвиенко.
Кроме того, она отметила, что граждане страны не могут понять механизмы расчета и начисления пенсии, так как в этой сфере постоянно происходят изменения, которые окончательно запутали россиян.
«Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы <...> Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии», — отметила спикер Совфеда.
Матвиенко отметила, что для развития данной инициативы необходимо предусмотреть несколько базовых принципов, включая добровольность, налоговые преференции работодателей и сотрудников, а также жесткие гарантии со стороны государства и его ответственность за обеспечение сохранности пенсионных накоплений.
6 сентября Министерство финансов объявило об окончании разработки законопроекта о гарантированном пенсионном продукте (ГПП), который был направлен на согласование. Он предполагает добровольное подключение граждан к формированию накоплений на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Государство со своей стороны обязуется гарантировать их сохранность, а также предоставить налоговые льготы участникам системы. Планируется, что запуск этой системы произойдет в январе 2021 года. В Минфине отметили, что две главные задачи этого проекта — повышение размера пенсий и предоставление стране источников длинных денег.
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что главное отличие этого проекта от системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — это исключительно добровольное участие россиян в системе накоплений на будущую пенсию. «Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана», — пояснил он.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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