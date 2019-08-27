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Доллары и евро опять дорожают

27 Августа 2019, 17:20 | В России

Выручка экспортоориентированных компаний растет, население - нищает

Несмотря на оптимистические прогнозы, курс доллара к рублю во вторник на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг показателя 66,18 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек, до отметки 73,47 рубля.

Ранее Минэкономразвития незначительно повысило прогноз среднегодового курса доллара в 2019 году до 65,4 руб./$ с 65,1 руб., на 2020 год - до 65,7 с 64,9 руб. Прогноз по курсу доллара на 2021 год повышен до 66,1 руб. с 65,4 руб., на 2022 год - до 66,5 с 66,2 руб., на 2023 год, наоборот, понижен до 66,9 руб. с 67,0 руб., на 2024 год - до 67,4 руб. с 68,6 руб.    

Прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 год «с учетом фактических данных» за первое полугодие был понижен до 0,1% с 1,0%. Это означает шестой год подряд без роста: в 2014-2017 годах реальные располагаемые доходы населения падали, в 2018 году после изменения Росстатом методики расчета этого показателя был зафиксирован символический рост на 0,1%, который теперь ожидается и в этом году.

Прогноз по уровню бедности на 2019 год ухудшен до 12,5% с 12,0% по предыдущему прогнозу, на 2020 год - до 11,7% с 11,1%.

Курс валют в банках Владивостока

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: бедность  рубль  курс  прогноз  доллар 













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