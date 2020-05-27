Россияне массово забирают валюту из банков

Муссируемая информация о возможном изъятии вкладов делает свое дело

Россияне четвертый месяц продолжают выводить валюту с банковских депозитов. Это следует из отчета Банка России. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте сократился на 1,2% (1,1 миллиарда долларов) по сравнению с началом апреля, пишет РИА «Новости».

С начала года россияне вывели со счетов 8,3 миллиарда долларов, то есть почти весь объем валюты, который накопили в 2019 году. Наибольший отток пришелся на март.

Как сообщил РБК глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, основные причины выведения валюты с депозитов — их низкая доходность, слухи об изъятии вкладов, а также сокращение предложения. После снижения ставки ФРС США до нуля ряд банков снизили доходность до минимума или вообще отказались принимать вклады в долларах.

По данным аналитика банка БКФ Максима Осадчего, больше четверти оттока валюты обеспечил Сбербанк. При этом приток рублевых средств также во многом обеспечила эта кредитная организация.