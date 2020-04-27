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Доллар упадет до 67 рублей после кризиса

27 Апреля 2020, 09:48 | В России

Аналитик озвучил прогноз по курсу валют на 2020 год

Пандемия коронавируса ударила практически по всем странам мира. Стремительное распространение C0VID-19 привело к экономическому кризису. Производства приостановили, потребительский спрос резко упал из-за карантина.

Восстановление финансовых рынков сейчас зависит от двух факторов, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер. Первый – это жесткие ограничительные меры, которые позволят странам справиться с дальнейшим распространением коронавируса. Улучшение эпидемиологической обстановки приведет к повышению спроса и восстановлению активности производств. Второй – действия финансовых властей, направленные на прохождение пика экономического кризиса с наименьшими потерями. Необходимо сохранить мягкую монетарную и фискальную политику, дабы избежать кризиса ликвидности.

Если говорить о позитивном сценарии, ситуация стабилизируется к концу сентября этого года, предположил эксперт. Устойчивого развития же не стоит ждать раньше первого квартала 2021-го.

На курс российского рубля влияет движение мирового капитала, цены на сырье и металлы, а также санкции. При этом аналитик отметил, что мягкая политика, которую сейчас ведет Центральный Банк РФ, должна ускорить восстановление экономических процессов и вызвать рост потребительского спроса. Эксперты полагают, что рубль останется относительно устойчивым.

Если ситуация будет развиваться по позитивному сценарию, российская валюта продолжит расти.

"В качестве ориентира мы не исключаем снижение курса доллара до 70 рублей и даже до 67 рублей. Курс евро может опуститься до 77-75 рублей", – заявил Зельцер в беседе с "Российской газетой".

Такого курса валют можно ждать уже в июне 2020 года, подытожил он.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: рубль  статистика  трамп  коронавирус  валюта  covid-19  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  карантин  нефть  самоизоляция  евро  Центробанк  прогноз 



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