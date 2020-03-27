Глава Сбербанка обратился к клиентам с важными разъяснениями

Герман Греф: «Нам важно, чтобы вы были здоровы»

Президент Сбербанка России Герман Греф обнародовал обращение к клиентам банка:

Дорогие друзья!

Уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса.

В это непростое время я хочу заверить вас, что Сбербанк и вся наша команда остаётся вашим надёжным банком и партнёром, все наши сервисы, которые мы специально создали либо доработали под этот непростой период, бесперебойно работают для вас.

Хочу отметить, что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объёме в стандартном режиме.

В течение последних суток к нам поступает много вопросов о порядке применения инициатив, озвученных президентом страны.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, в соответствии с полученными нами от Министерства финансов разъяснениями, налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, начнётся не в текущем году, а с 2021 года, и налог будет подлежать выплате в 2022 году. Эти решения касаются только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше, не облагаются, кроме того, этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году. Подлежит налогообложению суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей. Рублёвая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет.

Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка.

Всеми сервисами банка, связанными с обслуживанием кредитных продуктов, можно воспользоваться в дистанционных каналах, по ипотечным займам все услуги доступны через сервис «ДомКлик».

Во исполнение решений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сбербанк приступил к разработке дополнительных мер по поддержке своих клиентов, которые оказались в непростой жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все наши банковские сервисы доступны онлайн — в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и его веб-версии. Мы собрали всю информацию о том, как ими воспользоваться, на сайте. Вы в любой момент можете задать вопросы в чате в Сбербанк Онлайн или обратиться в наш круглосуточный call-центр по номеру 900 или по телефону +7 495 500-55-50, если находитесь за границей.

Если у вас есть необходимость посетить офис банка — актуальную информацию о режиме работы наших отделений всегда можно найти на сайте Сбербанка или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Тем не менее рекомендую вам по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе сервисам Сбербанка и его экосистемы.

Компании нашей экосистемы специально запустили акции и новые сервисы, которые помогут вам поддерживать привычный образ жизни не выходя из дома, особенно в период объявленной Президентом России следующей нерабочей недели (информация — на сайте sberbank.ru).

Нам важно, чтобы вы были здоровы. Именно поэтому в сложившейся ситуации с 23 марта мы организовали бесплатную горячую линию по телефону 8 800 707-85-72 или через мобильное приложение DocDoc, на которой можно получить консультацию квалифицированного врача на тему коронавируса.

От всего сердца благодарю за доверие, которое вы оказываете нам. Это очень ценно для всей команды Сбербанка и даёт нам силы ни на минуту не прекращать нашу работу.

Будьте здоровы!