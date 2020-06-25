Крупнейший банк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам

Нововведения рассчитаны на клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту банка

«Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на 1 процентный пункт - с 12,9% до 11,9%», - говорится в сообщении крупнейшего банка страны.

Снижение ставок коснулось потребительских кредит без обеспечения, потребкредитов под поручительство и займов на рефинансирование кредитов.

На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. На кредиты от 1 млн рублей будут действовать фиксированные ставки 11,9%. По потребкредитам на рефинансирование от 300 тыс. до 1 млн рублей фиксированная ставка составит 12,9%, от 1 млн рублей - 11,9%. При этом ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.