Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 9 октября прошлого года

Евро подорожал сразу более чем на рубль

Доллар США в ходе торгов на Московской бирже во вторник превысил отметку 65 руб./$1 впервые с 9 октября прошлого года. Падение рубля продолжается на фоне общемирового падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

По данным на 11:02 МСК курс доллара США составил 65,0175 руб./$1 (+94,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 1,02 рубля - до 70,55 рубля.

Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник более чем на 3,3% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов. Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, «красный» уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных COVID-19.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.