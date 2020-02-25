Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 9 октября прошлого года
Евро подорожал сразу более чем на рубль
Доллар США в ходе торгов на Московской бирже во вторник превысил отметку 65 руб./$1 впервые с 9 октября прошлого года. Падение рубля продолжается на фоне общемирового падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.
По данным на 11:02 МСК курс доллара США составил 65,0175 руб./$1 (+94,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 1,02 рубля - до 70,55 рубля.
Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник более чем на 3,3% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов. Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, «красный» уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных COVID-19.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 9 октября прошлого года
- Кредитками стало опасно расплачиваться
- Кто вложился в доллары - прогадал
- Доллары и евро опять дорожают
- Рубль все-таки рухнул
- Рухнул еще один банк
- Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
- В России отменят материнский капитал на бумаге
- Греф не хочет уходить из Сбербанка
- Сведения о владельцах сотовых номеров cтанут доступны банкам
Новости раздела
- Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 9 октября прошлого года
- Рынки отреагировали на сообщение о создании лекарства от коронавируса
- Крупный банк насмешил приморцев, бросив подачку в доли процента
- В России заговорили об очередной деноминации рубля
- Новую систему пенсионных выплат снова сделали непонятной для населения
- Доллар по 75
- Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами
- Выбивать долги из россиян будут роботы
- Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года
- Стало известно, кто останется без прибавки к пенсии с 1 января
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дальний Восток: Гостям предлагают лучшее
- Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья
- Продается гараж с видом на море
- Двухпроцентный барьер
- Дальнему Востоку приделают крылья
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Росреестр наказал бизнесменку из Уссурийска
- Евгений Корж: Игрушка "Куби Дуби" будет в каждом доме, где есть ребенок
- В Приморье вновь выращивают бройлеров
- Пылеуловители миллиардов