В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц

Президент явно пожалел богатых россиян

Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более ₽5 млн в год.

Об этом президент заявил в своей очередном телеобращении к россиянам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



