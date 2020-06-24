Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
Президент явно пожалел богатых россиян
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более ₽5 млн в год.
Об этом президент заявил в своей очередном телеобращении к россиянам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
- В России могут повысить налог для богатых
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- В России готовят масштабные изменения в Налоговый Кодекс
- В России введут новый налог для граждан
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- В России готовят новый налог
- ФНС поможет получить кредит
- Дети спасут россиян от налогов
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
Новости раздела
- В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
- Назван размер пенсий на ближайшие три года
- Выпуск банковских карт в России может стать платным
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- В России могут повысить налог для богатых
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Россияне массово забирают валюту из банков
- Перебои в работе сайта Госуслуг вызвали у граждан много вопросов
- Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
- Доллар за 120 рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- "Мы работаем ради вас"
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее
- Новый вид тестирования позволит предсказать развитие эпидемии COVID-19 в Приморье
- Китай заваливает Приморский край овощами и фруктами
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- "Ужас! Там же рядом дети ходят"
- "Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"