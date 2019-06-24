Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
И как предсказывают эксперты, изначально обреченная на неудачу
Пенсионная реформа наконец-таки получила свое «долгожданное» продолжение, но вышло все не так, как планировал Минфин. Президент России Владимир Путин одобрил запуск нового пенсионного инструмента, который называется Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), но к огромному разочарованию Минфина с одной поправкой: отчисления будут делаться не на обязательной, но добровольной основе, сообщает газета «Золотой Рог».
Суть ИПК состоит в том, что работник должен будет отчислять 6% от своей зарплаты в НФП. Минфин планировал сделать эти отчисления на обязательной основе, однако планам не суждено было сбыться. И, по сути, теперь этот инструмент не будет действовать: слишком уж у большинства россиян маленькие зарплаты, чтобы с них еще и отчислять на будущие пенсии.
Модальная зарплата в России, заявил он, составляет порядка 20 тысяч рублей. При уровне отчислений хотя бы в 6% ежемесячно на ИПК из нее уйдет 1200 рублей. А теперь представьте, что такое 1200 рублей ежемесячных отчислений для человека с зарплатой в 20 тысяч рублей. Это очень ощутимо. Для таких россиян текущее потребление гораздо важнее, чем какие-то пенсионные накопления. Особенно с учетом того, что с появлением ребенка в семье расходы увеличиваются. Тут каждая копейка на счету, — разложил инициативу проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, буквально на пальцах доказав, что Минфину ждать отчислений россиян на пенсию не придется.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Доллар по 70: когда Россию припечет по-настоящему
- Россиян сделают еще беднее
- В России увеличат размер материнского капитала
- Чего ждать от рубля этим летом
- Правительство решило занять деньги у народа
- Российское правительство не дает рублю шансов
- Россияне продолжают стремительно беднеть
- До взлета доллара остались считанные дни
- Цены в магазинах начинают свой разбег
Новости раздела
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Российские банки бьют в колокола
- Доллар по 70: когда Россию припечет по-настоящему
- Россиян сделают еще беднее
- Проблемы с кредитами выявлены у 60% россиян
- В России увеличат размер материнского капитала
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- Чего ждать от рубля этим летом
- Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
- Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- Популярный мессенджер упал по всему миру
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- В интернете предупредили о новых "способах и методах фабрикации уголовных дел" силовиками в Приморье
- В России ввели новый неслабый штраф
- Туристка из Приморья о запрете на полеты в Грузию: "Хочется рыдать"
- Премьер-министр правительства Приморья
- Хабаровский край край теряет инвестиционную привлекательность
- Генпрокуратура арестовала счета всех компаний цементного холдинга Пушкарева