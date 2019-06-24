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Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа

24 Июня 2019, 08:19 | В России

И как предсказывают эксперты, изначально обреченная на неудачу

Пенсионная реформа наконец-таки получила свое «долгожданное» продолжение, но вышло все не так, как планировал Минфин. Президент России Владимир Путин одобрил запуск нового пенсионного инструмента, который называется Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), но к огромному разочарованию Минфина с одной поправкой: отчисления будут делаться не на обязательной, но добровольной основе, сообщает газета «Золотой Рог».

Суть ИПК состоит в том, что работник должен будет отчислять 6% от своей зарплаты в НФП. Минфин планировал сделать эти отчисления на обязательной основе, однако планам не суждено было сбыться. И, по сути, теперь этот инструмент не будет действовать: слишком уж у большинства россиян маленькие зарплаты, чтобы с них еще и отчислять на будущие пенсии.

Модальная зарплата в России, заявил он, составляет порядка 20 тысяч рублей. При уровне отчислений хотя бы в 6% ежемесячно на ИПК из нее уйдет 1200 рублей. А теперь представьте, что такое 1200 рублей ежемесячных отчислений для человека с зарплатой в 20 тысяч рублей. Это очень ощутимо. Для таких россиян текущее потребление гораздо важнее, чем какие-то пенсионные накопления. Особенно с учетом того, что с появлением ребенка в семье расходы увеличиваются. Тут каждая копейка на счету, — разложил инициативу проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, буквально на пальцах доказав, что Минфину ждать отчислений россиян на пенсию не придется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Путин  минфин  реформа  Центробанк  ИПК  пенсия 



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