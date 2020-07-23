Эксперты советуют покупать валюту

Положение рубля становится слишком шатким по причине множества факторов

Россиянам лучше всего хранить деньги в рублях, долларах и евро, причем в равных пропорциях. Об этом "Утро.ру" заявили сразу несколько экспертов, отвечая на вопрос, на какой отметке остановится валюта РФ к концу года. По их мнению, на курс рубля может повлиять как вторая волна коронавируса, так и риски снижения цен на нефть, если участники ОПЕК снова не договорятся об объемах добычи.

Как полагает финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов, если пандемия пойдет на спад, а этого пока не происходит, рубль будет укрепляться. По его словам, чем спокойнее ситуация в экономике, тем охотнее инвесторы вкладывают деньги в валюты развивающихся стран, и наоборот. При умеренном сценарии развития кризиса доллар до конца года будет торговаться в пределах 71 – 75 руб., а евро 80 – 85 рублей.

"Покупать валюту сейчас, на мой взгляд, стоит, стоит, в принципе, хранить сбережения в равных долях в долларах, евро и рублях," – сказал эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор по развитию в России компании TradingView, Inc. Виталий Кирпичев.

Как раз он напомнил, что в июле заканчивается соглашение о сокращении добычи нефти странами-участницами ОПЕК+, из-за чего на сырьевых рынках повысится градус неопределенности.

"Не стоит использовать эту информацию для срочного формирования сбережений в валюте. Более рациональным поведением будет постепенное формирование запаса из трех валют: доллар, евро и рубль в равных долях", – практически повторил слова Кленова Кирпичев.

При этом покупать валюту эксперт советует на Московской бирже, а не в обменниках, так как это выгоднее.

А вот операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов ни к каким активным действиям не призывает. По его словам, предпосылок для изменения курса доллара 69 – 71 пока нет. Центробанк оперативно опроверг слухи о деноминации рубля, которые могли немного дестабилизировать рынок. Но ЦБ, как подчеркивает Зотов, использует свои инструменты для регулирования курса российской валюты. Так, накануне для снижения волатильности на рынке регулятор продал американскую валюту на сумму около 5,7 млрд рублей.

Приобрести иностранную валюту россиянам настоятельно рекомендует ведущий аналитик компании 8848 Invest, специалист в области финансовых рынков и блокчейн-технологий Виктор Першиков. Эксперт ожидает рост курса доллара до конца года до уровня 78 – 80 рублей. Среди факторов, влияющих на ослабление российской валюты, он назвал не только риск снижения цен на нефть, но и снижение процентной ставки ЦБ РФ.

Кроме того, в отличие от Зотова, Першиков считает, что предложение главы аналитического департамента ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева является не чем иным, как прощупыванием почвы и попыткой определить настроения населения на возможные изменения в монетарной политике.

Сторонником влияния на курс рубля пандемии оказался и руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. По его мнению, многое зависит от того, будет ли готова вакцина к концу года. Если к осени ее так и не получат, а это наиболее вероятный сценарий, инвесторы поймут, что кризис повлиял на финансовые показатели компаний больше, чем ожидалось, пройдет еще одна фаза коррекции на рынках, после чего будет медленное восстановление. Доллар может взлететь до 80 руб., но затем откатится примерно до 72 рублей.