Назван размер пенсий на ближайшие три года

Прибавка коснётся миллионов жителей России

Министерство труда и социальной защиты просчитало размер будущих пенсий на три года вперёд. Чиновники определили возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат. Как отмечается, прибавка коснётся миллионов жителей России.

Документ, который подготовили в Министерстве труда и социальной защиты, в скором времени должен быть рассмотрен Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. В нём речь идёт о возможном уровне индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат сразу на три года вперёд.

СМИ обнародовали данные проекта, назвав размер вероятных будущих пенсий на 2021, 2022 и 2023 годы.

Согласно предложенному документу, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года будет равен 6044,48 рубля, в 2022 году - 6401,10 рубля, а в 2023 году - 6759,56 рубля.

Прибавка пенсий коснётся миллионов граждан России, но их число год от года будет уменьшаться, судя по расчётам чиновников. Так, в следующем году получателей ожидается 40,24 миллиона человек, а в 2023 году - только 39,68 миллиона.

Ежегодно более чем на тысячу хотят увеличить и среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров. В следующем году он планируется в размере 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, а в 2023 году - 19 283 рубля.

Но при этом отмечается, что ни в 2021 году, ни в течение двух последующих лет никаких корректив по размеру накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты не предусматривается.

Средний размер социальных пенсий проиндексируют. В среднем эти выплаты в следующем году составят 9 977 рублей, в 2022 году - 10 307 рублей, а в 2023 году - 10 693 рубля.

"Расходы на ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы определены с учетом установления на 2021-2023 годы выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 тысяч рублей", - пишет "РГ".