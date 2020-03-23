Глава Сбербанка вышел на работу в офис

Герман Греф провел две недели самоизоляции после выезда в Европу

Президент Сбербанка России Герман ГРЕФ вернулся на работу в офис после двухнедельной дистанционной работы в режиме самоизоляции.

«Напомним, что на режим дистанционной работы президент банка перешел в начале марта после возвращения из поездки в ряд европейских стран в соответствии с правилами, установленными антикризисным штабом Сбербанка, и требованиями указа мэра Москвы», - поясняет пресс-служба крупнейшего банка страны

О самоизоляции г-на Грефа в связи с правилами борьбы с коронавирусом Сбербанк объявил 16 марта. Тогда же банк сообщил, что было принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе членов правления банка, на удаленный режим работы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС