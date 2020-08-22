В России предложили выпустить 300-рублевую купюру

За амбициозным проектом по сути ничего не стоит

С инициативой выпустить купюры такого номинала выступил депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.

Он сделал обращение на имя председателя Совета директоров Эльвиры Набиуллиной с просьбой «рассмотреть возможность включения в банкнотный ряд российского рубля билета Банка России номиналом в 300 рублей с темой, посвященной городу Екатеринбургу».

В Банке России заявили, что выпуск купюры такого номинала не планируется.