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В России предложили выпустить 300-рублевую купюру
За амбициозным проектом по сути ничего не стоит
С инициативой выпустить купюры такого номинала выступил депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.
Он сделал обращение на имя председателя Совета директоров Эльвиры Набиуллиной с просьбой «рассмотреть возможность включения в банкнотный ряд российского рубля билета Банка России номиналом в 300 рублей с темой, посвященной городу Екатеринбургу».
В Банке России заявили, что выпуск купюры такого номинала не планируется.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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