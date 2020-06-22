Выпуск банковских карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Ограничения тарифов обернутся для кредитных организаций потерями порядка 10–15 млрд рублей, говорится в письме, которое Ассоциация банков России (АБР) направила в правительство.

В самих банках «Известиям» подтвердили, что субсидировать услуги и сервисы, по всей видимости, вскоре придется за счет клиентов. Однако ограничение комиссий за эквайринг носит временный характер, обнадежили в ЦБ.

Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме АБР в кабмин.

В марте ЦБ впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1% они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг - с 1 июня по 30 сентября.

Ограничения эквайринговых комиссий приведут к потерям порядка 10–15 млрд рублей за весь период их действия, оценили в АБР. Это направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, предупредили в ассоциации.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также - сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», - говорится в письме. Оценок, на сколько может подорожать клиентский сервис в банках, пока нет.

В документе подчеркивается, что кредитным организациям также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. Тогда прием карт подорожает минимум на 3–5% в год.

В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга, заявил «Известиям» вице-президент АБР Алексей ВОЙЛУКОВ. Он отметил, что благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты. Доля безналичного оборота выросла с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м.

- Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тыс. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей, - считает Алексей Войлуков.

По его словам, при сохранении ограничений банки могут сделать часть услуг платной, в том числе мобильное приложение, поскольку его необходимо поддерживать и постоянно обновлять защиту. Правда, вероятность этого варианта намного меньше, чем возмездный выпуск и обслуживание карт, поскольку приложение предлагает широкий ряд функций, например оформление кредита.

Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП носит временный характер, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что мера направлена на поддержку в том числе​ малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. В пресс-службе правительства «Известиям» заявили, что детали служебной переписки не комментируются.

При общем снижении комиссий часть расходов на инфраструктуру может быть переложена на клиентов, также кредитные организации могут снизить объем инвестиций в развитие технологий обслуживания, подтвердили в «Открытии». В банке допускают, что количество проектов, где покупка и сопровождение платежных терминалов будет переложена на плечи торговцев, возрастет.

При избыточном регулировании всегда возникают диспропорции, которые ведут к ограничению конкуренции и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг, согласился и директор департамента по развитию дебетовых карт банка «Хоум Кредит» Юрий КОПТЯЕВ. Он отметил, что в этом случае многим банкам уже пришлось сократить выплаты по программам лояльности. Фактически издержки были переложены с ритейлеров на кредитные организации и их клиентов.

На фото: Приморцам придется экономить на удобствах.

Фото из архива