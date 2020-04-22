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Известный банкир выступил против разбрасывания денег с вертолета
Он считает, что помогать нужно избранным компаниям и отраслям
Глава Сбербанка Герман ГРЕФ выступил против раздачи государством денег всем россинам (так называемые «вертолетные деньги»).
Термин «вертолетные деньги» связывают с именем лауреата Нобелевской премии по экономике, основоположника теории монетаризма Милтона ФРИДМАНА. В 1969 году в работе «Оптимальное количество денег» он привел гипотетический пример стимулирования спроса путем разбрасывания денежных купюр с вертолета. Идея заключается в том, что прямые трансферы домохозяйствам являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность: заметив увеличение количества денег в обращении, люди начнут тратить свободнее.
Г-н Греф оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолетные деньги», чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», - сказал глава крупнейшего банка страны в интервью на сайте Сбербанк TV.
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