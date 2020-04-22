www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.26 р. 100 JPY: 71.02 р.
EUR: 82.62 р. 10 CNY: 10.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Глава Сбербанка выступил против разбрасывания денег с вертолета

22 Апреля 2020, 08:10 | В России

Он считает, что помогать нужно избранным компаниям и отраслям

 

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ выступил против раздачи государством денег всем россинам (так называемые «вертолетные деньги»).

Термин «вертолетные деньги» связывают с именем лауреата Нобелевской премии по экономике, основоположника теории монетаризма Милтона ФРИДМАНА. В 1969 году в работе «Оптимальное количество денег» он привел гипотетический пример стимулирования спроса путем разбрасывания денежных купюр с вертолета. Идея заключается в том, что прямые трансферы домохозяйствам являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность: заметив увеличение количества денег в обращении, люди начнут тратить свободнее.

Г-н Греф оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолетные деньги», чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», - сказал глава крупнейшего банка страны в интервью на сайте Сбербанк TV.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: господдержка  Герман Греф  компании  экономика  коронавирус  сбербанк  деньги 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]