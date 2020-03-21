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Россиян ждет массовая безработица
Бизнес просит власти экстренно снизить налоги, упростить правила работы компаний и сделать доступнее кредиты
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек.
«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса»,— сказала госпожа Дыбова на онлайн-конференции ТПП (цитата по РБК).
Как ранее сообщал “Ъ”, опрос ТПП показал, что каждое третье предприятие малого бизнеса может продержаться в существующих экономических условиях только один квартал из-за почти полного отсутствия спроса.
Напомним, что в предложениях бизнес-ассоциаций в качестве незамедлительных мер называются: снижение налогов, временный запрет на проверки, упрощение правил работы компаний, снижение ключевой ставки с целью сделать кредиты доступнее. То есть то, что делают для своего бизнеса правительства других стран.
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