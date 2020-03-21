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Россиян ждет массовая безработица

21 Марта 2020, 17:27 | В России

Бизнес просит власти экстренно снизить налоги, упростить правила работы компаний и сделать доступнее кредиты

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек.

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса»,— сказала госпожа Дыбова на онлайн-конференции ТПП (цитата по РБК).

Как ранее сообщал “Ъ”, опрос ТПП показал, что каждое третье предприятие малого бизнеса может продержаться в существующих экономических условиях только один квартал из-за почти полного отсутствия спроса.

Напомним, что в предложениях бизнес-ассоциаций в качестве незамедлительных мер называются: снижение налогов, временный запрет на проверки, упрощение правил работы компаний, снижение ключевой ставки с целью сделать кредиты доступнее. То есть то, что делают для своего бизнеса правительства других стран.

 

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Теги: статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  банкротство  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  коронавирус  валюта  кризис  трамп 



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