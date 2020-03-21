Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами

В отличии от многих других стран, жители России, как обычно, в кризис останутся без прямой поддержки

Необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели в России нет, эффективность таких решений под вопросом, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

"В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".

"Обсуждаются эти темы, эффект их тяжело оценить, очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос", - добавила глава ЦБ.

Накануне, 19 марта, стало известно, что Белый дом планирует выплатить американцам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин. Министр также рассказал, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в нынешних условиях.

Ранее в пятницу министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал работодателей выплатить премии сотрудникам, которые продолжают работу во время действующих карантинных мер. "Я призываю все ассоциации и крупные компании выплатить премию в 1 тыс. евро, она не будет облагаться налогом", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции LCI. Он добавил, что компании могут выплатить ее при таких условиях до 30 июня.

"Мы должны сделать лучшее для всех тех людей, в чьей работе мы непременно нуждаемся", - отметил министр. При этом, он не уточнил, о сотрудниках каких именно профессий идет речь. Также министр не пояснил, что считает ли он удаленную работу достойной таких выплат.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Жителям разрешается ездить на работу в тех случаях, когда они не могут трудиться удаленно.