Крупный банк насмешил приморцев, бросив подачку в доли процента

Специальные условия продлится до конца марта

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке на 0,2 процентных пункта для кредитов от 3 млн рублей. Специальные условия действуют при получении ипотеки по всей России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкие ставки распространяются на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области - от 8 млн рублей.

«Данная акция рассчитана на клиентов, ориентирующихся на квартиры большей площади, в первую очередь, на семьи с детьми», - подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

Действие программы продлится до конца марта 2020 года.

Ранее банк ДОМ.РФ улучшил условия по всем ипотечным программам. Ставка по льготной семейной программе при рождении второго и последующего ребенка составляет от 4,7% и действует весь срок кредита. Ипотечный кредит на первичном рынке можно оформить в банке по ставке от 7,3%, на вторичном - от 7,8%, по программе рефинансирования - от 7,5%.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке в ноябре 2019 года снизилась до 9,19% с 9,4% в октябре, обновив таким образом минимум за всю историю наблюдений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



