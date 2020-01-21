www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.47 р. 100 JPY: 55.81 р.
EUR: 68.21 р. 10 CNY: 89.59 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Недвижимость
Распечатать

Крупный банк насмешил приморцев, бросив подачку в доли процента

21 Января 2020, 17:45 | В России

Специальные условия продлится до конца марта

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке на 0,2 процентных пункта для кредитов от 3 млн рублей. Специальные условия действуют при получении ипотеки по всей России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкие ставки распространяются на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области - от 8 млн рублей.

«Данная акция рассчитана на клиентов, ориентирующихся на квартиры большей площади, в первую очередь, на семьи с детьми», - подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

Действие программы продлится до конца марта 2020 года.

Ранее банк ДОМ.РФ улучшил условия по всем ипотечным программам. Ставка по льготной семейной программе при рождении второго и последующего ребенка составляет от 4,7% и действует весь срок кредита. Ипотечный кредит на первичном рынке можно оформить в банке по ставке от 7,3%, на вторичном - от 7,8%, по программе рефинансирования - от 7,5%.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке в ноябре 2019 года снизилась до 9,19% с 9,4% в октябре, обновив таким образом минимум за всю историю наблюдений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банк  проценты  Москва  ипотека  льготы  дом.рф 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]