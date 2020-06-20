Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хранить деньги в банках станет практически
Ключевая ставка упала до исторического минимума - проценты по кредитам вряд ли сильно снизятся, зато вклады в банках упадут до символических значений
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.
После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года необязательно. Тем не менее такой вариант рассматривался.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на один процентный пункт из-за необходимости скорейшего восстановления экономики.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими.
Новости партнеров
Новости тематики
- Хранить деньги в банках станет практически
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
- Топ-менеджеры "Сбербанка" отдали свою зарплату на борьбу с COVID-19
- Центробанк: отсрочка по кредитам не будет бесплатной
- Глава Сбербанка обратился к клиентам с важными разъяснениями
- Банки начали повышать ставки по ипотеке, идя вразрез с предложениями Путина
- Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
- Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами
- Выбивать долги из россиян будут роботы
Новости раздела
- Хранить деньги в банках станет практически
- В России могут повысить налог для богатых
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Россияне массово забирают валюту из банков
- Перебои в работе сайта Госуслуг вызвали у граждан много вопросов
- Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
- Доллар за 120 рублей
- Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
- Топ-менеджеры "Сбербанка" отдали свою зарплату на борьбу с COVID-19
- Замораживание вкладов, безработица, доллар по 90 рублей...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови
- Во Владивостоке появилась дорога-дублер
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- Лето стоп: Гостиницы и базы отдыха в Приморском крае не могут возобновить работу
- Генпрокуратура продолжает преследовать экс-мэра Владивостока
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- Джамбулат Текиев судится из-за 47 миллионов
- "Любое отклонение веса от нормы - повод обратиться к специалисту"
- Режим повышенной готовности по COVID-19 в Приморье продлен до 30 июня