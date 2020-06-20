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Хранить деньги в банках станет практически

20 Июня 2020, 15:10 | В России

Ключевая ставка упала до исторического минимума - проценты по кредитам вряд ли сильно снизятся, зато вклады в банках упадут до символических значений

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.

После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года необязательно. Тем не менее такой вариант рассматривался.

Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на один процентный пункт из-за необходимости скорейшего восстановления экономики.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ключевая ставка  ЦБ  инфляция  банки  набиуллина  депозит  Центробанк  вклады 



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