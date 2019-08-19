www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66 р. 100 JPY: 62.17 р.
EUR: 73.22 р. 10 CNY: 93.68 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банкротство больше не спасет должника от преследования банков

19 Августа 2019, 13:05 | В России

Набравшим кредитов россиянам придется расплачиваться за долги в любом случае

- Банкроты могут потерять право на освобождение от долгов даже после завершения процедуры арбитражным судом. Теперь у банкрота могут потребовать вернуть ранее списанный долг, если тот был передан другому кредитору. Такое определение по делу о банкротстве Татьяны Озеровой вынес Верховный суд, пишет «Адвокатская газета».

В мае 2016 года «Россельхозбанк» включил свои требования на 170 млн рублей в очередь реестра кредиторов в ходе процедуры банкротства Татьяны. Но на следующий день арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества и освободил ее от обязательств по долгам.

Но в январе 2018 года банк заключил договор цессии с агрофирмой «Хуторок» и передал ей право на требование возврата задолженности с Озеровой.

Далее агрофирма обратилась в суд как правопреемник банка-кредитора и попросила включить ее в третью очередь реестра требований кредиторов должника. В ходе судебного разбирательства заявитель ссылался на сокрытие должником собственного имущества, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов.

Суды первой и второй инстанций удовлетворили требование агрофирмы, но окружной суд отменил их решения. Тогда компания-правопреемник направила кассационную жалобу в Верховный суд.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу, что закрепленное в ст. 213.28 Закона о банкротстве правило об освобождении гражданина от исполнения требований кредиторов (долгов) по итогам процедуры банкротства также предусматривает случаи, когда списание задолженности гражданина-банкрота не допускается.

«Решение суда может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам с возобновлением производства по делу о банкротстве должника», — заключили в ВС.

Допущенный Верховный судом прецедент означает, что кредитор, требования которого не погашены в ходе процедур банкротства должника, продолжает оставаться кредитором и может распоряжаться долгом гражданина.

Но адвокат компании «Юрлов и Партнеры» Кирилл Горбатов отметил, что закон утверждает о полном погашении обязательств по кредитам после завершения процедуры банкротства: «Такая формулировка не вызывает сомнений, что речь идет о прекращении обязательства».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: долг  банк  суд  банкрот 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]