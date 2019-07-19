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Рухнул еще один банк

19 Июля 2019, 17:03 | В России

 

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 2 августа

Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит». Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

«Банк «Жилкредит» оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», - поясняет регулятор.

Как отмечает ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Ключевым направлением деятельности кредитной организации являлось комплексное обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. Основным активом банка «Жилкредит» являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: выплаты  кооператив  ЦБ РФ  АСВ  кредит  Москва  банк 



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