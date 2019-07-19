Банки начали блокировать переводы даже на 1000 рублей

Особенно некоторые банки зверствуют при переводах на карты других финансовых учреждений

Требования обосновать переводы на тысячу рублей получили клиенты сразу нескольких российских банков. Если документов, объясняющих транзакции, нет, банки блокируют счёт до получения объяснений. Что происходит?

Три счастливых дня

Столько кредитные организации дают на подтверждение законности перевода.

Клиентам должны предоставить расширенную выписку по вкладу, письменное пояснение целей перевода, чек покупки при наличии.

Ирину сотрудница банка Б. попросила выслать поясняющие документы в WhatsApp. В противном случае грозила аннулировать кредитку. Сергею служба финмониторинга банка С. предложила принести письменное обоснование перевода тысячи рублей на карту А. А Вадиму банк Т. заблокировал карту, пока не получил фотографию «пластика», с которого переведены 1100 рублей.

Ни одна из жертв банковского ока не была зарегистрирована в статусе самозанятого и в периодичности платежей не замечена.

Переводы осуществлялись исключительно между физлицами.

Зачем банки блокируют карты

По словам пресс-службы Тинькофф-банка, причина повышенного внимания к переводам между физлицами - безопасность платежей и защита от мошенничества. При малейших подозрениях на преступление по ст. 159 УК РФ кредитная организация имеет право заблокировать карту и запросить информацию, подтверждающую легитимность транзакции независимо от суммы. И это законно.

Поводом к проверке, подтвердили в Банке России, может послужить «несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платёжному поведению клиента». То есть переводил человек по 500 рублей раз в полгода, а тут - тысяча, да еще и в другой банк.

Единственная защита клиентов от чересчур пристального внимания банка - жалоба в интернет-приёмную ЦБ.

Финансовые аналитики считают, что р2р-переводы стали так популярны у служб финмониторинга потому, что эти операции все чаще используются при ведении предпринимательской деятельности. Эдакая замена эквайрингу и законный способ ухода от налогов.

Как себя вести при трудностях перевода

Оправдываться перед банком или обратиться в суд. По словам советника предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, банки могут требовать лишь устное подтверждение законности перевода. Запрашивая документы, они нарушают права граждан, поэтому можно смело идти в суд. В соответствии со ст. 395 ГК РФ, в случае незаконного отказа в проведении банковских операций, банк обязан уплатить проценты на соответствующую сумму.