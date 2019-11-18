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Стало известно, кто останется без прибавки к пенсии с 1 января
Государство элементарно выкручивает старикам руки
В России с 1 января 2020 года проиндексируют пенсии. Однако на повышение выплат могут рассчитывать только пенсионеры, которые прекратят работать до конца текущего года.
«Повышение пенсий с 1 января 2020 года на 6,6% не стоит ждать получателям социальных пенсий (индексация у них состоится 1 апреля на 7%) и военных (оно запланировано на 4% с 1 октября 2020 года)», — сообщает «АиФ» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Для работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию, индексация с нового года не предусмотрена.
При этом в ПФР отметили, что как только человек перестанет работать, даже временно, он получит все пропущенные индексации со следующего месяца после увольнения.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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