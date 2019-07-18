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Назван худший день для рубля
18 Июля 2019, 10:10 | В России
Для российской валюты он наступит уже в июле
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский заявил, что 26 июля, может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
Он отметил, что сначала рубль моет усилиться вплоть до 61,90 руб. за доллар.
Однако, по его словам, после заседания по монетарной политике ЦБ 26 июля инвесторов может ждать разочарование.
Рожанковский отметил, что последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем дня рубля — российская валюта может «развернется в обратную сторону».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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