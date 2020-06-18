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В России могут повысить налог для богатых

18 Июня 2020, 15:29 | В России

Даже символическому увеличению налоговой нагрузки на них категорически противится Минфин

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

По словам одного из источников, это принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Уточняется, что такая мера затронет один процент россиян. Однако собеседник газеты отметил сложность администрирования подобного налога.

"Человек может получать доходы из разных источников — и каждый в отдельности не будет приносить ему более трех миллионов рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально", — рассказал он.

По его словам, ФНС в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.

Как отмечает другой источник газеты, близкий к правительству, сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что "нынешняя ситуация — беспрецедентная".

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали. В Минфине и ФНС на вопросы журналистов не ответили, хотя по некоторым данным в Минфине настроены категорически против изменения налоговой шкалы для «физиков».

Позднее замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения России при большой разнице в зарплатах.

"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", — сказал парламентарий.

По мнению Калашникова, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог".

Есть также мнение, что власти специально запустили в медийное пространство информацию о повышении НДФЛ для богатых россиян. Это связано с подготовкой голосования по Конституции РФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: НДФЛ  мнс  налог  налоговая  минфин 



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