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Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
Центробанк готовится к резкому снижению ключевой ставки
19 июня ЦБ снизит ключевую ставку, большинство экспертов прогнозируют -1 п.п, то есть до 4,5% уже в пятницу и еще -0,5 п.п до сентября. Примерно на эти же 1,5 п.п снизятся ставки по вкладам и кредитам.
3,5% по вкладам - такого никогда еще не было в России. Ждать ли перетока денег в инвестиции или в недвижимость (аренда в Москве дает сейчас около 5%)?
Участники рынка не думают, что снижение ставок по вкладам вызовет массовый отток средств в инвестиционные продукты. Во-первых, они объективно сложнее, во-вторых, к ним есть определенное недоверие.
На покупку недвижимости денег сегодня хватит у меньшинства, а брать на себя новые кредитные обязательства в условиях сокращения доходов готовы немногие. Важно, чтобы в этих условиях не активизировались недобросовестные игроки и биржи типа «Форекс».
Присматриваетесь к валюте, золоту или акциям? В условиях пандемии результаты могут быть непредсказуемыми. Поэтому резких действий предпринимать не рекомендуем - сильно больше вкладов не заработаете, а нервы себе попортите точно.
Между тем грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.
Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды. Гораздо большая часть россиян поступает ровно наоборот: 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается.
Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают.
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных, до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу. Однако доля тех, кто сначала тратит, а потом задумывается о сбережениях также растет с 13% у тех, кому не хватает на продукты до 50% у самых состоятельных.
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