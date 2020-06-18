www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.48 р. 100 JPY: 64.68 р.
EUR: 78.38 р. 10 CNY: 98.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими

18 Июня 2020, 09:38 | В России

Центробанк готовится к резкому снижению ключевой ставки

19 июня ЦБ снизит ключевую ставку, большинство экспертов прогнозируют -1 п.п, то есть до 4,5% уже в пятницу и еще -0,5 п.п до сентября. Примерно на эти же 1,5 п.п снизятся ставки по вкладам и кредитам.

3,5% по вкладам - такого никогда еще не было в России. Ждать ли перетока денег в инвестиции или в недвижимость (аренда в Москве дает сейчас около 5%)?

Участники рынка не думают, что снижение ставок по вкладам вызовет массовый отток средств в инвестиционные продукты. Во-первых, они объективно сложнее, во-вторых, к ним есть определенное недоверие.

На покупку недвижимости денег сегодня хватит у меньшинства, а брать на себя новые кредитные обязательства в условиях сокращения доходов готовы немногие. Важно, чтобы в этих условиях не активизировались недобросовестные игроки и биржи типа «Форекс».

Присматриваетесь к валюте, золоту или акциям? В условиях пандемии результаты могут быть непредсказуемыми. Поэтому резких действий предпринимать не рекомендуем - сильно больше вкладов не заработаете, а нервы себе попортите точно.

Между тем грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды. Гораздо большая часть россиян поступает ровно наоборот: 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается.

Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают.

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных, до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу. Однако доля тех, кто сначала тратит, а потом задумывается о сбережениях также растет с 13% у тех, кому не хватает на продукты до 50% у самых состоятельных.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: баррель  процент  валюта  форекс  трамп  статистика  рубль  прогноз  ЦБ  Центробанк  недвижимость  евро  вклад  нефть  банк  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]