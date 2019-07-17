Пара рубль/доллар: шестьдесят девять к одному

Стало известно, когда это случится

Валютный стратег PKO Bank Polski Ярослав Косаты, ранее наиболее точно предсказавший текущее укрепление рубля среди опрошенных агентством Bloomberg прогнозистов, теперь ожидает значительного снижения его курса - до 69 рублей за доллар к концу года. Аналитики, опрошенные "Российской газетой", по крайней мере в базовом сценарии ждут чуть менее драматичного удешевления российской валюты.

Ожидания Косаты по рублю стали самым пессимистичным прогнозом, полученным в результате периодически проводимого Bloomberg опроса аналитиков. Как пояснил в беседе с "Российской газетой" сам Ярослав Косаты, его прогноз основан на нескольких предположениях. Так, он полагает, что Банк России снизит до конца года ключевую ставку еще два раза, оба с шагом по 0,25 процентного пункта. Дважды, по мнению Косаты, снизит до конца года ставку и Федеральная резервная система (ФРС) США. Однако негативный эффект для рубля от снижения ключевой ставки в России окажется сильнее, чем позитив от действий ФРС.

Косаты ожидает, что замедление роста глобальной экономики до конца года продолжит усиливаться. Из-за торгового противостояния двух крупнейших экономик мира - американской и китайской -глобальная экономика лишится импульсов для роста, которые могли бы исходить из США или КНР, говорит аналитик. Это естественным образом скажется и на замедлении европейской экономики, добавляет он.

Косаты пояснил "РГ", что из-за указанных факторов ослабление ждет все валюты стран с развивающимися рынками, включая и рубль. Одновременное смягчение денежно-кредитной политики Банка России заставит инвесторов уйти в валюты развитых экономик.

Фактически речь идет о том, что стратегия carry trade, основанная на разнице процентных ставок в России и на западных рынках, станет для инвесторов менее привлекательной и, как следствие, произойдет сокращение вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа. Такое же сокращение в прошлом году повлекло за собой рост процентных ставок в России и ослабление рубля.

Рубль во второй половине года действительно может подешеветь, особенно при усилении негатива в мировой экономике

Банк России в июне впервые с весны 2018 года понизил ключевую ставку и фактически просигнализировал о начале цикла дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Российский регулятор опустил ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. На это решение повлияло устойчивое замедление инфляции, которое, впрочем, может быть обусловлено не только положительными факторами, но также слабым потребительским спросом и вялым ростом экономики. Также Банк России снизил в июне свой прогноз инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента. В релизе ЦБ по ставке говорилось, что регулятор допускает возможность дальнейшего ее снижения "на одном из ближайших заседаний совета директоров" и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 26 июля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что на нем регулятор рассмотрит вариант снижения ключевой ставки. Набиуллина также не исключила и увеличение шага снижения показателя до 0,5 процентного пункта. Обычно такие заявления можно расценивать как серьезный сигнал регулятора рынкам о готовности Банка России снизить ключевую ставку.

По оценке главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, возвращение ЦБ к циклу снижения ключевой ставки действительно может являться существенным фактором ослабления курса российского рубля. Если рынок в июле получит явный сигнал о векторе движения ключевой ставки к 7 процентам к концу этого года, то суверенный долговой рынок в перспективе окончания III квартала может потерять для иностранных инвесторов часть своей привлекательности, считает он. Одновременно с монетарным фактором ослаблению рубля в перспективе второй половины III квартала и в IV квартале будет способствовать сезонное ослабление счета текущих операций и дивидендные периоды.

Но для ослабления курса российской валюты до 69 рублей за доллар, по оценке Покатовича, потребуются дополнительные драйверы. По базовому сценарию развития событий, не предполагающему реализацию масштабного санкционного риска в отношении России в ближайшей перспективе, потенциал ослабления курса может быть ограничен отметками 65-67,5 рубля за доллар, прогнозирует аналитик.

Тем не менее Покатович рассматривает альтернативный сценарий развития событий, в котором курс к концу года может опуститься до отметки 69 рублей за доллар и без реализации санкций. По его мнению, если в июле ключевая ставка опустится до 7 процентов (то есть с "агрессивным" шагом в 0,5 процентного пункта), то с вероятностью 25 процентов Банк России может пойти еще на одно снижение ставки с шагом в 0,25 процентного пункта до конца 2019 года, полагает аналитик. Это будет означать ключевую ставку 6,75 процента уже до конца года. Развитие событий по такому сценарию может усилить отток капитала из российского госдолга в конце этого года и сформировать более существенное девальвационное давление на курс российской валюты, действительно опустив его в диапазон 68-69 рублей за доллар, допускает Покатович.

Рубль во второй половине года имеет шансы показать отрицательную динамику, соглашается руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. При этом легкая девальвация рубля может способствовать росту экономики, указывает он.

С учетом коррекции на глобальных финансовых рынках и существенного снижения аппетита к риску у инвесторов, ожидаемого снижения ключевой ставки Банком России и возможного наращивания санкционной риторики можно ожидать, что курс российской валюты к концу года будет находиться в диапазоне 65-68 рублей за доллар, говорит Помыткин.

- Некоторые процессы замедления роста глобальной экономики, которые мы можем наблюдать по китайской, европейской, а частично и по американской экономике, как мне кажется, будут усиливаться до конца года.

С одной стороны, уменьшится эффект налоговых льгот, введенных Дональдом Трампом в США, и это значит, что где-то в районе сентября этот фактор перестанет позитивно отражаться на росте американской экономики, как это было до сих пор. Одновременно китайские власти заняли по большей части выжидающую позицию в отношении торгового спора с Соединенными Штатами. Правда, сейчас там сохраняется своего рода перемирие, и оно может продлиться довольно долго. Но все указывает на то, что китайцы в ожидании того или иного окончания этой передышки будут воздерживаться от каких-то резких мер для стимулирования своей экономики.

Учитывая долговые проблемы зоны евро и отсутствие там пространства для дополнительной фискальной стимуляции, европейская экономика должна полагаться на импульсы извне, например из Китая. В связи с этим европейская экономика, видимо, будет и дальше замедляться, несмотря на меры, в том числе, возможно, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которые Европейский центробанк будет принимать в ближайшие месяцы.

Так что речь идет об ослаблении не только рубля, но и валют всех развивающихся рынков в целом. Это ослабление произойдет уже в ближайшем квартале. А российская экономика, несмотря на ее величину и глобальное значение, на данный момент воспринимается большинством инвесторов все еще как развивающийся рынок. Если принимать во внимание этот общий, скорее негативный тренд в глобальной экономике, может оказаться, что давление в пользу "валют безопасной гавани" - таких, как швейцарский франк, американский доллар и японская йена, - будет нарастать.

Я бы добавил к этому потенциальные опасения инвесторов, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза. Это до последнего момента, то есть до конца октября, может быть негативным элементом, влияющим на финансовые рынки.

Британская валюта в ближайшие месяцы, до октября, будет падать в цене. Курс евро по отношению к доллару тоже будет снижаться, но я полагаю, что заметно это станет только в четвертом квартале.