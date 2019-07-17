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За отказ взять кредит банки стали портить россиянам рейтинги

17 Июля 2019, 12:28 | В России

Испорченная в отместку кредитная история может негативно сказаться в будущем

Газета "Коммерсант" написала об одной любопытной вещи. Хотелось бы вам о ней рассказать и поделиться некоторыми своими советами.

Итак, газета написала, что банки стали запрашивать согласие на ознакомление с кредитной историей даже тех клиентов, которые пришли открыть счет, оформить вклад и завести дебетовую карточку. Официального четкого объяснения так и нет.

Неофициально можно объяснить это так: банк в будущем хочет продавать тем же клиентам еще и кредиты. Пункт о согласии дать доступ к кредитной истории и о согласии передавать туда сведения нередко вписывают в стандартный договор. А иногда это отдельная опция, но банк уже по умолчанию поставил "галочку".

Почему это все не очень хорошо? Банки запрашивают кредитную историю человека и даже сам запрос сохраняется в кредитной истории. Если данные часто запрашиваются, а затем не происходит выдача кредита – это негативно влияет на кредитный рейтинг. Но это должны быть очень частые запросы.

Проще говоря, если человек захочет взять кредит, его кредитная история будет намного хуже, чем если бы никто ничего не запрашивал.

Что делать? Тут несколько вариантов для тех, кто хочет открыть вклад, счет или дебетовую карту и не хочет связываться с бюро кредитных историй.

- Попросить убрать пункт с согласием на передачу сведений в бюро кредитных историй.

- Уйти в другой банк, если говорят, что убрать согласие невозможно.

- Подписать договор, а на следующий день обратиться в банк с заявлением об отзыве согласия (закон такое позволяет).

Обращение в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Это если банк отказывается открыть вклад или дебетовую карту без этого пресловутого согласия.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Центробанк  процент  кредит  роспотребнадзов  кредитная история  шантаж  банк 



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