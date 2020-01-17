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В России заговорили об очередной деноминации рубля
Национальную валюту предложено деноминировать в 100 раз
Центробанк РФ должен изменить стратегию и ослабить национальную валюту до 75 рублей за доллар. Свой результат даст и деноминация рубля в 100 раз, и рубль будет дороже доллара США примерно как во времена СССР, такие рекомендации по оздоровлению российской экономики дал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик, кандидат экономических наук Юрий Данилов.
«Цена на нефть после скачка в 70 долларов за баррель из-за обострения ситуации вокруг Ирана и Ливии вернулась на круги своя. Тем не менее я думаю, что в 2020 году среднегодовая цена не только преодолеет вышеуказанную планку, но и достигнет 75 долларов за баррель, а причина тому, что ситуация на Ближнем Востоке очень далека от урегулирования. Обостряется ситуация и в Венесуэле. Кроме того, следует учесть глобальное изменение климата, которое приведёт к большему потреблению нефти и нефтепродуктов», — считает эксперт-аналитик.
Юрий Данилов отметил стабильность рубля, но при этом акцентировал, что это не совсем то, что нужно для роста показателей экономики.
«Курс доллара к рублю пятый год не только держится практически на одном уровне — 65 рублей за доллар, и в 2019 году рубль укрепился, и в этом году тренд продолжается. Однако, по моему мнению, это снижает конкурентоспособность экспортно-ориентированных отраслей и предприятий за рубежом, что может привести российскую экономику к спаду. Считаю, что Центробанк РФ должен изменить стратегию и постепенно ослабить национальную валюту до 75 рублей за доллар. При этом можно провести деноминацию рубля в 100 раз. Тогда рубль будет дороже доллара США примерно как во времена СССР».
Также аналитик настаивает на снижении ключевой ставки до 4%. Это даст прирост к инфляции всего 2%. Остальное достигается государственным регулированием цен и тарифов естественных монополий на товары первой необходимости. Поэтому инфляция может быть на уровне 4%.
Для облегчения жизни населения кандидат экономических наук рекомендует кредитную амнистию, которая даст резкий толчок к развитию предприятий малого и среднего бизнеса из-за возросшей покупательной способности и снижения бедности в Российской Федерации.
«Инфляция может возрасти до 8−10%, но это будет кратковременный скачок», — добавил Юрий Данилов.
Как сообщало ИА REGNUM, на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,54% относительно уровня открытия торгов — до $63,98 за баррель.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:37, 17.01.2020#
Не писайте перед выборами в Думу 21 года ничего не будет. Или власть забьет сама себе осиновый кол. Наоборот весь 20 год власть будет раздувать долговой мешок социальных обязательств чтобы после выборов 22 года кинуть рубль-или деноминацией или до 140-150 рублей. А скорее всего и то и другое.
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