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Кто вложился в доллары - прогадал
16 Сентября 2019, 17:43 | В России
Последний раз он стоил менее 64 рублей 1 августа
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,91% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки 63,77 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на начало понедельника. В последний раз курс доллара находился ниже уровня 64 рубля 1 августа. Курс евро опустился на 0,97%, до 70,59 рубля.
Падение доллара происходит на фоне роста цен на нефть после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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