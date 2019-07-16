В платежках появится новая строка

Россияне сами вынуждают власти сделать это

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС заработает в августе. В течение 15 лет власти неоднократно пытались подтолкнуть граждан платить за риски заранее. Год за годом бюджет выплачивает десятки миллиардов компенсаций после наводнений, лесных пожаров и коммунальных аварий. Уже сейчас в Иркутскую область, которая страдает от паводков, дополнительно направлено более 2 млрд рублей.

Программа страхования должна часть затрат переложить на страховщиков. Почему не стали вводить «жилищный ОСАГО», кого первыми коснутся нововведения и во сколько обойдется полис, читайте в материале «Известий».

Машина без колес

4 августа начнет действовать закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Пока он заработает в семи пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. Закон сам по себе не вводит эту услугу, а предполагает разработку соответствующих программ на уровне субъектов. С главами отдельных регионов этот вопрос хотят обсудить в Центробанке, заявил в начале июля зампред регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы не можем дать гарантию, не зная всех условий, что страховые компании согласятся вступать в эти программы в этих конкретных регионах», — подчеркнул он. Год назад в интервью «Российской газете» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева заявляла, что «со страховщиками достигнуты договоренности об их участии в программах страхования жилья во всех регионах».

СПРАВКА: Система добровольного страхования на сегодняшний день работает в двух регионах: в Москве — с 1995 года, в Краснодарском крае — с 2015-го. По данным столичного департамента городского имущества, договоры есть у 2 млн семей. В них прописаны такие риски, как пожар, стихийные бедствия, взрывы и коммунальные аварии. С начала года в рамках программы было выплачено более 42 млн рублей.

По мнению гендиректора страховой компании МАКС Надежды Мартьяновой, реализация буксует из-за отсутствия подзаконных актов. «Тормозом для начала работы является отсутствие пакета нормативных документов к закону о страховании жилья от ЧС, самыми важными из которого являются методики разработки программ и определения размера ущерба», — приводит ее слова пресс-служба компании.

Лишним не будет

Законопроект пролежал в Госдуме три года, прежде чем был принят летом 2018-го. Изначально в нем содержалась норма, вызвавшая шквал критики. Предполагалось, что люди, отказавшиеся от страхования, при наступлении ЧС смогут получить новую квартиру только по социальному найму. В итоге от резонансного пункта решили отказаться.

Компенсации со стороны государства стали препятствием для развития страхового рынка, поскольку люди во время ЧС от последних получали меньше, говорит юрист, руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. В беседе с «Известиями» он привел пример, когда несколько лет назад выдавали компенсации сельским жителям, пострадавшим от лесных пожаров. Единственный житель села, у которого была страховка, получил примерно вдвое меньше тех, кому помогло государство.

Согласно закону, участие в программе добровольного страхования от ЧС не лишает социальных выплат, которые полагаются пострадавшим. Адвокат Виктория Данильченко напомнила, что жителям подвергшегося наводнению региона полагается единовременная выплата из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей на человека (но не более 50 тыс. рублей на семью). Отдельные выплаты до 100 тыс. рублей предусмотрены за повреждение имущества.

«Россияне, жилье которых было разрушено в результате ЧС или стихийного бедствия, имеют право на получение нового жилья на основании закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», — объяснила специалист «Известиям». — Им выдаются жилищные сертификаты на получение нового жилья взамен утраченного».

Речь идет только об одном сертификате, даже если у человека было несколько квартир, подчеркнула юрист. Страховка при таком раскладе позволит получить компенсацию по всем объектам недвижимости. По решению правительства, страховщики в случае наступления ЧС, прописанного в условиях, будут покрывать ущерб в размере от 300 тыс. до полумиллиона рублей, остальную сумму возьмет на себя бюджет. Брать деньгами или «квадратными метрами», если есть такой выбор, будут решать граждане.

Страховые выплаты для пострадавших от стихийных бедствий домовладельцев в среднем достигают 27,5 тыс. рублей — такие данные приводит компания «Согласие». Чуть больше, порядка 40 тыс. рублей, получают после так называемых заливов. Самые большие выплаты в размере 650 тыс. рублей получают после пожаров.

Равномерное распределение

Страховой тариф будет устанавливать Центробанк. Там подчеркивали, что разброс цен на страховку в регионах не должен быть большим. Вероятно, выше она будет в регионах, подверженных ЧС. Кроме того, на стоимости может сказаться состояние жилого фонда. В Минфине подчеркивали, что человек будет платить за ту часть, которую берут на себя страховщики.

Точная цена полиса пока неизвестна. В ассоциации страховщиков полагают, что страхование квадратного метра обойдется примерно в 3 рубля, в Минфине оценивали ее в среднем в 1 тыс. рублей в год. Звучали также цифры 150 рублей в месяц.

До сих пор нет четкого решения относительно стоимости страхования для неблагополучных с точки зрения ЧС территорий, подчеркивает президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин. «Если сделать тарификацию, которая будет привязана к факторам риска конкретного региона, то стоимость страхования неблагополучных по ЧС регионам будет такой, что граждане просто не смогут себе позволить купить такой полис. А в таком случае вся конструкция льготного страхования жилья от ЧС будет ущербной», — сказал эксперт порталу Banki.ru.

Предполагается, что строка о добровольном страховании появится в платежках ЖКУ. Поставил галочку напротив нее и заплатил за услугу — автоматически заключил договор, он начинает действовать через месяц. «Эту графу в квитанции можно просто игнорировать, — подчеркивает адвокат Виктория Данильченко. — Оплата добровольных взносов по факту означает согласие клиента с условиями компании. Дополнительных действий данный вид страхования не требует».

Доказательством участия в программе может быть кассовый чек или соответствующая выписка. «К уплате ежемесячных платежей по страховке стоит относиться ответственно, поскольку если во время просрочки что-то случится, страховая компания имеет право отказать в выплате, так как страхователь не выполнил свою обязанность по уплате взносов», — объясняет эксперт.

На авось надейся

В России непопулярно страховать жилье. В том числе в тех регионах, которые год за годом страдают от паводков и пожаров, заявил в начале июля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Именно ВСС будет оператором автоматизированной информационной системы договоров страхования жилья.

По его данным, в среднем по стране доля страхования жилья не выше 8%, выбивается только Москва — там этот показатель достигает 50%. В Иркутской области, где в этом году сложилась катастрофическая ситуация с паводком, он составляет порядка 3,4%. Для сравнения: в США 95% граждан страхуют жилье, в европейских странах этот показатель достигает 80%.

Удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка вновь ложится на государство. Во всех же цивилизованных странах по данным рискам платят страховые компании.

Эксперты сходятся во мнении, что одна из задач добровольного страхования — ввести страхование в привычку, а в долгосрочной перспективе еще больше снизить нагрузку на бюджет. И при этом увеличить прибыль страховых компаний, если в программе будут участвовать менее подверженные ЧС регионы.

«Жители городов-миллионников, где практически никогда не бывает природных катастроф, массово страховаться не пойдут, — сказала гендиректор СК «Согласие» Майя Тихонова в интервью агентству «Прайм». — Но мы надеемся, что этот закон (даже в том виде, в котором он есть) позволит страховым компаниям собрать около 5 млрд рублей — это менее 8% от сборов по страхованию имущества физлиц в год».

По словам Игоря Пушкаря, страхование жилья — один из самых непопулярных видов страхования. Подавляющее большинство договоров заключается заемщиками, которые берут ипотечный кредит: закон требует страховать предмет залога. Без этого граждане не спешат страховать имущество. «Это связано, во-первых, с отсутствием страховой культуры, во-вторых, с низкими доходами населения — приобретение страхового полиса находится в перечне необходимых трат семейного бюджета на условном 150-м месте, — говорит юрист. — В-третьих, люди понимают, что качество страховых услуг оставляет желать лучшего — никто не хочет потом бегать по судам».

Обошлись без ОСАГО

Российские власти неоднократно пытались ввести обязательное страхование жилья, напоминает Игорь Пушкарь. Снова и снова к этой идее возвращались на фоне природных катаклизмов, наносивших огромный ущерб. Очередная волна разговоров поднялась в 2010 году — тогда россияне пострадали от засухи, торфяных пожаров, паводков. Государство выплатило 30 млрд рублей компенсаций, а крупнейший страховщик России — всего 200 млн.

В 2012 году после катастрофического наводнения в Крымске Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать вопрос об обязательном страховании имущества физлиц от стихийных бедствий — эту инициативу называли «жилищным ОСАГО». В 2003 году Госстрой предлагал ввести такую меру как раз вместе с обязательным страхованием автогражданской ответственности.

«Наверное, опорой тогда был страховой опыт Советского Союза. В системе единственной страховой компании — «Росгосстраха» — было обязательное страхование имущества. Из зарплаты за это вычитали небольшую сумму», — напоминает руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования. Когда в середине 1990-х годов приняли Гражданский кодекс, это стало невозможно — обязательное страхование ему противоречит.

В 1999 году на этом заострил внимание Верховный суд: согласно ГК, нельзя собственника заставить страховать свое имущество. При этом можно заставить страховать свою ответственность за вред, причиненный имуществу другого лица, — как с ОСАГО. Если бы этот принцип нарушили, страхование могло бы превратиться в «обременительный побор», считает юрист.

Он предполагает, что властям много лет не удавалось найти схему, которая, с одной стороны, сохраняла бы юридическую чистоту, а с другой — позволяла бы разделить ответственность со страховщиками или какой-то иной стороной. Закон, который вступает в силу в августе, стал компромиссным вариантом. «Время покажет, как он будет реализован, но оптимизма по поводу этого вида страхования у меня нет», — резюмировал собеседник «Известий».