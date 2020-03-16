Банки начали повышать ставки по ипотеке, идя вразрез с предложениями Путина

В списке кредитных учреждений и те, отделения которых есть и в Приморье

Кредитные организации в России приступили к повышению ставок по ипотечным кредитам из-за ослабления курса национальной валюты и снижения цен на нефть, сообщают информагенства.

Отмечается, что такое решение уже приняли, например, банк "Юникредит" и "Транскапиталбанк". Последний не стал менять условия программы "Cемейная ипотека", но увеличил ставку потребкредитов под залог жилья. В ближайшее время на 1-2% планируют поднять ставки в "Альфа-банке", "ФК Открытие" и "Росбанке".

Возможность корректировки условий займов на жилье не исключили представители и других банков. Сбербанк, Газпромбанк и "Дом РФ" от комментариев по этой теме отказались.

С мая прошлого года ставки по ипотеке снижались и к прошлому месяцу достигли 8,79 процента.

Напомним, что в декабре 2019 года Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что необходимо и дальше работать над снижением ставки по ипотеке в России, попросил профильные ведомства внимательно наблюдать за ситуацией.

"Конечно, очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хороший показатель. Я бы просил и Минфин, и Банк России, и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", - заявил тогда Путин.