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Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока

15 Августа 2019, 18:00 | В России

Владивостокцы хотят денег чуть больше, чем хабаровчане

Жители России оценили справедливый уровень оплаты труда в 66 тыс. рублей в месяц, сообщает принадлежащее РБК со ссылкой на данные опроса.

Опрос приводился в 39 городах, из них, самый высокий уровень справедливой зарплаты назвали жители Москвы – 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тыс. рублей, а также Хабаровска – 75 тыс. рублей.

Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).

Отмечается, что везде, помимо столицы, оценка справедливой оплаты труда выше, чем реальная заработная плата. Самый высокий разрыв (почти в 50%) отмечается в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе.

Согласно имеющимся данным, мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. руб., женщины — в 64,2 тыс. руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: работа  заработная плата  справедливость  труд 



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