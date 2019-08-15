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Из-за холодного лета отпуск россиянам обошелся дороже

15 Августа 2019, 13:00 | В России

Каждый шестой работник, решивший отдохнуть, вынужден увеличить бюджет на отпуск

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты опросили сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснили, что 17% из тех работников, которые уйдут в отпуск в августе - сентябре 2019 г., решили увеличить заложенный на него бюджет. Больше половины из них (57%) изменили место запланированного отдыха из-за холодной погоды. Подавляющее большинство этих респондентов планировали провести отпуск на дачном участке или в черте города. Решение об увеличении бюджета принято для покупки тура на российское побережье или за границу. Треть (34%) опрошенных увеличили длительность самой поездки. Еще 6% признались, что они решили забронировать более дорогое жилье и оставить чуть большую сумму на развлечения. Еще 3% за это время обзавелись парой, что стало причиной увеличения трат на поездку.

Ранее сообщалось, что более четверти россиян не планируют уходить в отпуск летом 2019 г., 55% из них запланировали отдых на предстоящую осень или зиму.

«Отпуск помогает разбавить монотонность офисных будней, запастись новыми силами. Те, кто планировал отдых на летние месяцы или золотую осень, вынуждены были сделать поправки на холодную погоду этого лета. Изменения коснулись не только выбранных для отдыха мест, но и, как следствие, финансовой составляющей этого вопроса», – говорят эксперты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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