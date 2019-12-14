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Выбивать долги из россиян будут роботы

14 Декабря 2019, 14:45 | В России

Правила взыскания долгов существенно изменят

Минюст России разместил законопроект об изменении правил взыскания долгов с россиян.

Как и писал “Ъ”, ведомство предложило ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности - взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в 30-дневный срок после получения предложения о возврате просрочки. Кроме этого Минюст хочет узаконить роботов-коллекторов и отдать новые полномочия Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет его общественное обсуждение.

Минюст хочет включать в реестр ФССП не только коллекторов, но и кредитные и другие организации. На «реализацию полномочий ФССП России по ведению государственного реестра» потребуется в 2021 году дополнительно 1,1 млрд руб., а в 2022 году — около 1 млрд, говорится в финансово-экономическом обосновании.

«Основной особенностью… является расширение контрольных (надзорных) полномочий ФССП, которые распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет»,— говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что общее число таких организаций составит более 43 тыс.: 300 коллекторских организаций, 20 тыс. управляющих организаций, 12,9 тыс. ресурсоснабжающих организаций, 4 тыс. ломбардов, 2,1 тыс. кредитных потребительских кооперативов, 1,9 тыс. микрофинансовых организаций (МФО), 900 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 800 кредитных организаций, 250 операторов по обращению с отходами и 200 операторов связи.

Еще одной инициативой стало предложение прописать работу роботов-коллекторов. Коллекторы или другие взыскатели смогут собирать деньги, используя «автоматизированного интеллектуального агента ("робота-коллектора")», говорится в документе.

Кадр из фильма "Терминатор".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ипотека  долг  Минюст  пристав  колектор  кредит  банк  фспп 



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