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Выбивать долги из россиян будут роботы
Правила взыскания долгов существенно изменят
Минюст России разместил законопроект об изменении правил взыскания долгов с россиян.
Как и писал “Ъ”, ведомство предложило ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности - взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в 30-дневный срок после получения предложения о возврате просрочки. Кроме этого Минюст хочет узаконить роботов-коллекторов и отдать новые полномочия Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет его общественное обсуждение.
Минюст хочет включать в реестр ФССП не только коллекторов, но и кредитные и другие организации. На «реализацию полномочий ФССП России по ведению государственного реестра» потребуется в 2021 году дополнительно 1,1 млрд руб., а в 2022 году — около 1 млрд, говорится в финансово-экономическом обосновании.
«Основной особенностью… является расширение контрольных (надзорных) полномочий ФССП, которые распространятся на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет»,— говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что общее число таких организаций составит более 43 тыс.: 300 коллекторских организаций, 20 тыс. управляющих организаций, 12,9 тыс. ресурсоснабжающих организаций, 4 тыс. ломбардов, 2,1 тыс. кредитных потребительских кооперативов, 1,9 тыс. микрофинансовых организаций (МФО), 900 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 800 кредитных организаций, 250 операторов по обращению с отходами и 200 операторов связи.
Еще одной инициативой стало предложение прописать работу роботов-коллекторов. Коллекторы или другие взыскатели смогут собирать деньги, используя «автоматизированного интеллектуального агента ("робота-коллектора")», говорится в документе.
Кадр из фильма "Терминатор".
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