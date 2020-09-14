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Подавляющее большинство учителей собирается работать на пенсии
98% педагогов считает, что существующего размера пенсии по старости на жизнь хватать не будет
Большинство педагогов в России намерены продолжать работать после наступления пенсионного возраста, поскольку прожить на пенсию нельзя, следует из результатов опроса 40 тыс. преподавателей. Среди тех, кто старше 50 лет, таких 92%.
Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни, следует из результатов совместного исследования НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования (объединяет 4 млн педагогов, по собственным данным).
По итогам исследования, которое обнародовал РБК, 84% респондентов сообщили, что намерены продолжить работать после наступления пенсионного возраста, причем среди респондентов в возрасте старше 50 лет таких 92%. Основной причиной (ее назвали 89% участников опроса), чтобы не уходить с работы, является нехватка средств к существованию на пенсии, следует из результатов опроса.
В опросе методом анкетирования приняли участие более 40 тыс. работников образования (школьных педагогов, сотрудников детских садов, а также преподавателей вузов), которые являются членами Общероссийского профсоюза образования. Треть (32%) участников опроса — в возрасте от 20 до 40 лет, еще 33% — 40–50 лет и еще 35% — старше 50 лет. Чуть более половины респондентов проживают в городах, 15% — в поселках городского типа и 33% — сельские учителя. В опросе приняли участие педагоги из всех федеральных округов России.
Чем старше средний возраст респондентов, тем больше тех, кто считает, что на одну пенсию в старости не прожить: среди 20–30-летних так считают 94%, а после 50 лет — уже 99% учителей.
Напомним, что для педагогов сохранен досрочный выход на пенсию — страховые выплаты назначаются не при достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги — не менее 25 лет. Но в рамках пенсионной реформы срок выхода на пенсию педагогических работников будет поэтапно увеличен — в общей сложности на пять лет, будет расти промежуток между выработкой специального стажа и реальным получением пенсии. На последнем этапе повышения учитель, выработавший стаж 25 лет в 2023 году, получит пенсию через пять лет, в 2028-м. В дальнейшем пятилетняя разница будет постоянной.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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