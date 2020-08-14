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Цены в России уже округляют до 50 рублей
Россияне отказываются от использования даже «крупной» мелочи
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.
Так, по состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, а в этом году их количество увеличилось еще на 362 млн штук.
«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд монет», — объяснили в регуляторе.
Таким образом, если округлить, то окажется, что на одного россиянина сейчас приходится по 465 монет. При этом наиболее активно используется в обороте мелочь номиналом пять и 10 рублей, добавили в ЦБ.
Необходимость дополнительного выпуска в регуляторе объяснили тем, что граждане не возвращают монеты в оборот. Проще говоря, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, мелочь, даже крупных номиналов, оседает на руках у граждан, поскольку носить ее тяжело, а покупательная способность низкая. И округление в расчетах идет уже по 50 рублям.
Напомним, что в июле 2020 года уровень инфляции в России составил 0,35%, что на 0,13 больше, чем в июне 2020 года и на 0,15 больше, чем в июле 2019 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2020 года составила 2,99%, а в годовом исчислении - 3,37%. Остается добавить, что это официальные данные.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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