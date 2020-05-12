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Перебои в работе сайта Госуслуг вызвали у граждан много вопросов
Многие не знают, как оформить единовременную выплату на ребенка от 3 до 15 лет
Этого оказалось достаточно, чтобы россияне уже вечером (по Москве) 11 мая массово стали заходить на сайт gosuslugi.ru, возможно для того, чтобы зарегистрироваться. Портал не выдержал нагрузки и рухнул. Сейчас при переходе на этот сайт появляется надпись: «Страница недоступна».
Сейчас портал работает, но на нем есть предупреждение о возможных перебоях в работе и о том, что пособие будет выдано с 1 июня: поэтому можно не торопиться и подождать, пока основной поток людей оформит заявление. Пока что сделать это невозможно из-за перегрузки сайта.
В связи с этим многие граждане не нашли на сайте инвормацию о том, как оформить эту единовременную выплату на ребенка от 3 до 15 лет. Разъясняем.
Кто имеет право на получение пособия 10000 рублей?
- В семье имеется один или несколько детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Фактически, на выплату могут претендовать семьи с детьми, которым еще не исполнилось 16 лет.
- 3 года ребенку должно исполниться до 1 июля 2020 года. Если ребенок достиг этого возраста позднее, семья не имеет права на получение выплаты.
- Имеется банковский счет. На него поступит выплата.
- Подать электронное заявление через Госуслуги может мать, отец или усыновитель через подтвержденную учетную запись на портале.
Неважен доход или право на материнский капитал. Главное и единственное условие – наличие детей. Выплаты получат семьи с несовершеннолетними от 3 до 15 лет включительно. Это значит, что если ребенку 15 лет, ему положены 10 тысяч. А если уже исполнилось 16, даже если недавно, его при расчете помощи учитывать не будут.
Важный момент. Если подростку исполнилось 16, шанс на выплату остается. Нужно, чтобы день рождение от отпраздновал до 1 июля 2020 года.
Есть и формальные критерии. Деньги положены гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ, чьи дети также являются гражданами РФ.
Сумма единовременной выплаты - 10000 рублей на каждого ребенка. Эта сумма будет выплачена с 1 июня 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года дистанционно через Госуслуги.
Для ее получения не нужно приходить в какие-либо инстанции. Достаточно просто подать заявление на сайте Госуслуг или Пенсионного фонда России.
Получить пособие на ребенка через Госуслуги можно, войдя в свой личный кабинет на портале государственных услуг. На сайте будет предложена электронная форма для онлайн заполнения, чтобы получить положенную выплату по уходу за ребенком. После проверки она направляется прямо в МФЦ, что экономит время граждан и позволяет получать деньги сразу на счет без посещений отделений социальной защиты. Для доступа к функционалу необходимо иметь личный кабинет на сайте Госуслуг. Право на получение выплаты имеют все семьи, вне зависимости от дохода и трудоустройства родителей.
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