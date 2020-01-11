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Путин признал, что повышение НДС вызвало только негативный эффект
Однако вернуть все назад в очередной раз опозорившееся правительство вряд ли решится
Негативный эффект от повышения налогов в России очевиден, а позитивный пока не виден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения реализации национальных проектов, передает ТАСС.
Глава государства обратил внимание на то, что власти пошли на решения, связанные с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, «чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключевые направления развития». Однако из экономики эти средства вынули, а назад в ключевые элементы развития не вернули. Соответственно, «положительного эффекта пока либо нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется», отметил Путин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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