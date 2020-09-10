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Названа лучшая валюта для сбережений
На фоне стремительно падающего рубля и почти нулевых депозитов, россияне судорожно ищут варианты спасения своих накоплений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
«Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», — говорит он.
При этом учитывая высокие геополитические риски, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, в том числе европейскими, проблемы экономики Евросоюза и угрозу второй волны пандемии, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки, считает эксперт.
«Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность», — уверен Бабин.
В то же время основная проблема для россиян, ищущих альтернативу доллару, евро или рублю, заключается в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным, как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее, предупреждает аналитик. Он отмечает, что это может привести к курсовым издержкам, превышающим доходность вложений.
Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
«Учитывая вероятность более затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, развивающиеся валюты на горизонте 6−12 месяцев могут оставаться под давлением. Поэтому при всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк», — заключил аналитик.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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