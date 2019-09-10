Доллар рухнет через два дня

Аналитики сделали неожиданный прогноз

Российская валюта скоро укрепится по отношению к доллару и евро. Таков прогноз специалистов Росбанка. По их мнению, на рубль сильно влияют решения глобальных регуляторов, а в ближайшие дни и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Федеральная резервная система (ФРС) США могут объявить о политике смягчения. Соответственно, рубль пойдет в рост.

По словам Гельды Союнова из Альфа-банка, решающая дата – 12 сентября, когда состоится заседание ЕЦБ, передает "Эксперт". До этого времени трейдеры максимально сократят активность.

Рубль уже показывает положительную динамику. В понедельник, 9 сентября, он отыграл у доллара более 20 коп. и торговался на Московской бирже на уровне 65,53 руб./долл. Евро подешевел на 5,5 коп. до уровня 72,44 руб.