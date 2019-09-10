www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.44 р. 100 JPY: 61.01 р.
EUR: 72.3 р. 10 CNY: 92.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Аналитики: Доллар может рухнуть уже завтра

10 Сентября 2019, 17:59 | В России

Аналитики сделали неожиданный прогноз

Российская валюта скоро укрепится по отношению к доллару и евро. Таков прогноз специалистов Росбанка. По их мнению, на рубль сильно влияют решения глобальных регуляторов, а в ближайшие дни и Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС) США могут объявить о политике смягчения. Соответственно, рубль пойдет в рост.

По словам Гельды Союнова из Альфа-банка, решающая дата – 12 сентября, когда состоится заседание ЕЦБ, передает "Эксперт". До этого времени трейдеры максимально сократят активность.

Рубль уже показывает положительную динамику. В понедельник, 9 сентября, он отыграл у доллара более 20 коп. и торговался на Московской бирже на уровне 65,53 руб./долл. Евро подешевел на 5,5 коп. до уровня 72,44 руб.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: brent  экономика  динамика  фьючерс  нефть  евро  Центробанк  прогноз  рубль  статистика  трамп  валюта  баррель  доллар  акции 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Патриот12:18, 11.09.2019#

    Какие диоды пишут такие статьи

  • люблю путина12:28, 11.09.2019#

    Динамика неплохая. в августе 2008 года 1 бакс = 24 рубеля, 2014 декабберь 70 рубелей за 1 бакс. Впечатляет умение ЦБ РФ(филиал ФРС сша и МВФ) контролировать национальную валюту.

  • Псевдоним13:18, 11.09.2019#

    Если появляются такие новости значит надо покупать доллары. Хитрость банкиров. На курс $ должны влиять экономические показатели в нашей стране 1. Стоимость нефти 2. Сальдо торгового баланса в международной торговле 3. Рост-падение ВВП. Никаких положительных сдвигов не видно. Значит к концу года курс $ подрастет на уровень инфляции т. е. на 4-5% или 2-3 руб. На 30 декабря курс $ будет равен=68-70 рублей. Чтобы курс $ падал надо завалить страну своими товарами чтобы $ на х. . . . никому не нужен был

  • Crazy13:35, 11.09.2019#

    По моему раньше "ЗР" созданием подобных заголовков не увлекался или я чего-то пропустил? ))

  • Макс14:32, 11.09.2019#

    Согласен. . . скатился «золотой рог»

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]