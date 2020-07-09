Крупнейший банк запускает новую систему платежных сервисов

Сервис для частных клиентов является бесплатным

Сбербанк объявил о запуске новой системы платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах. Для ее использования нужно мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату.

В сообщении банка отмечается, что если клиент оплачивает покупки онлайн через SberPay, то ему больше не нужно тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС. В результате, больше не стоит бояться кражи персональных данных. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт, причем остаток по карте виден сразу.

Сервис для частных клиентов является бесплатным, а для бизнеса тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay аналогичны обычным эквайринговым тарифам и зависят в том числе от сферы деятельности и объемов бизнеса.

Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС