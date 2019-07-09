Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

"Народный банк" винит во всем Центробанк и общие тренды

Сбербанк снизил доходность розничных вкладов в рублях и валюте в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.). Новые ставки опубликованы на сайте госбанка.

«Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7 до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке. Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 п. п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п. п. в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств», – сообщила пресс-служба госбанка.

Теперь ставка розничного вклада в рублях не превышает 5,05% годовых (при вложении от 400 тыс. рублей на срок 6–36 месяцев). Ранее она составляла 5,6% годовых без учета капитализации дохода. Максимальная розничная ставка в долларах упала с 1,75 до 1,35% годовых – такой доход банк начисляет при вложении от $20 тыс. на срок 1–2 года.

С начала месяца максимальная ставка розничного вклада в госбанке снизилась на 1,45% годовых.