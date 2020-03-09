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Рубль рухнул на четыре года назад
Доллар рос до максимума с марта 2016 года
В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent (до 31,43 доллара за баррель). Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть.
Доллар рос до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Сейчас доллар торгуется по 72,77 рубля, евро по 83,79 рубля.
.Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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