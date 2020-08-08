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Россияне массово забирают деньги из банков
Ситуация возвращается к 1995-96 годам
На фоне глобального кризиса и ослабления рубля российские банки приготовились к бегству вкладчиков. Дело в том,что депозиты скоро перестанут быть выгодными: снижающиеся ставки по ним в скором времени уже не будут покрывать растущую инфляцию. Такое мнение выразил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает газета «Ведомости».
Он уточнил, что вслед за тем как ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых, банки почти сразу снизили доходность по вкладами физических лиц. «Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений», — констатировал зампред правления ВТБ.
Печатников уверен в скором повторении ситуации 1990-х годов, когда граждане не воспринимали вклады как источник приумножения накоплений. «У нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — пояснил он.
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