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Председатель Центробанка ответила на вопрос газеты "Золотой Рог"
Пресс-конференция была посвящена очередному снижению ЦБР ключевой ставки
Совет директоров ЦБ в пятницу в третий раз с начала лета снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых. Решение полностью соответствовало ожиданиям экономистов: накануне заседания такой исход прогнозировали 34 из 36 опрошенных Bloomberg аналитиков.
«После пяти лет движения к жесткой, умеренно жесткой и далее к нейтральной денежно-кредитной политике мы наконец вошли в область значения ключевой ставки, которую расцениваем как вероятный диапазон нейтральной ставки», — отметила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме вопросов, заданных на пресс-конференции журналистами федеральных СМИ, был задан и один, выбранный пресс-службой ЦБ из числа присланных от региональных журналистов. Им оказался вопрос заданный журналистом газеты «Золотой Рог» (вопрос и, соответственно, ответ на него главы ЦБ озвучен на 23-й минуте записи.).
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