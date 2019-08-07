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Россиян заставят вернуть часть полученной пенсии
ПФР предупредил пенсионеров о «лишних» деньгах, которые придется вернуть
Некоторых россиян вскоре могут заставить вернуть часть выплаченной пенсии, которая была им начислена по ошибке. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
«Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнуть обстоятельства, уменьшающие ее размер. Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение или в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии», — сообщили RNS в пресс-службе ПФР.
Тех россиян, которые вовремя не проинформируют Пенсионный фонд, могут ждать штрафы. Кроме того, их заставят вернуть государству необоснованно выплаченную им пенсию. Кроме прямого возврата денег, получивший излишние средства также может переложить свой «долг» на дальнейшие выплаты — если он получает какие-либо другие пособия, то по закону от них может отниматься до 25% для погашения задолженности.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время пенсионеры, продолжающие работать, получат прибавку к пенсии. В ПФР подчеркивают, что выплаты пожилым гражданам, оформившим пенсию с 1 января этого года, вырастут лишь в следующем году, поскольку все пенсионные баллы уже были учтены. Кроме того, в мае в Госдуму были внесены поправки о праве на получение негосударственной пенсии в 55 и 60 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Максимальная прибавка составит 235 рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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