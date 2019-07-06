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Вклады, которые пропали в Сбербанке, хотят вернуть в полном объеме
Законопроект о полной компенсации вкладов внесён в Госдуму
В нижнюю палату парламента внесён обращающий на себя внимание законопроект. Связан он с инициативой о компенсации для граждан России «советских» вкладов в Сбербанке. Законопроект в Государственную Думу внесли депутаты от «Справедливой России».
Законопроектом предусматривается 100-процентная компенсация вкладов, размещённых до 20 июня 1991 года, а также выплата по вложениям в ценные бумаги СССР и РСФСР, выплаты по страховым взносам (рассчитанным к моменту 1 января 1992 года).
На данный момент существует проблема законодательного характера, мешающая компенсации «советских» вкладов. Речь идёт о том, что в законодательстве РФ есть норма о восстановлении сбережений граждан путём перевода этих сбережений в долговые обязательства РФ. Выбрана базовая «валюта» - так называемый долговой рубль, стоимость которого определяется соотношением контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой его стоимости. На сегодняшний день эта отметка составляет 464 советских рубля, как сообщает РИА Новости. При этом в федеральном законодательстве нет закона, который бы описывал порядок обслуживания переведенных «советских» вкладов в российские долговые обязательства.
Правительство уже обозначало свою позицию по инициативе о полной компенсации «советских» вкладов гражданам страны. В кабмине против принятия таких законодательных норм в связи с тем, что их выполнение ежегодно потребует выделения более 1 трлн рублей, притом что в трёхлетнем бюджете прописано выделение на компенсации по 5,5 млрд рублей ежегодно.
Экономическими экспертами инициатива «Справедливой России» названа «в большей степени популизмом», хотя те же эксперты отмечают, что в конечном итоге без её реализации у граждан будет сохраняться недоверие к банковской системе.
Из-за того, что вкладчики были фактически обмануты в своё время и потеряли свои вложения в государственный банк, сегодня многие предпочитают хранить сбережения в чулке, а если в банке, то чаще - в стеклянной.
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